Народный молодежный театр «Легион» открывает новый сезон детской сказкой «Кот в сапогах». Показ во Дворце культуры нефтепереработчиков запланирован на 25 сентября

Народный любительский коллектив молодежный театр «Легион» приглашает на музыкальную сказку «Кот в сапогах». Премьера детского спектакля состоялась несколько лет назад. Но 25 сентября «легионеры» выйдут в полностью обновленном составе! Юного зрителя ожидают захватывающие приключения добродушного, простоватого, но очень творческого сына мельника Анри и его верного кота. Сказочная история расскажет детям о дружбе и верности, о победе честности и доброты над злом. Научит не предавать свои мечты, которые обязательно исполняются! Спектакль будет интересен мальчишкам и девчонкам в возрасте от 6-ти лет и старше. И детей, и родителей порадуют яркие костюмы, красивая музыка и масштабные декорации. Цена билета символическая – 5 белорусских рублей. Показ пройдет на большой сцене Дворца культуры Мозырского НПЗ 25 сентября. Начало в 14.00.