Открытая диалоговая площадка стала частью республиканского марафона «17 граней единства», проходящего под эгидой республиканской общественной организации «Белая Русь»

Открытая диалоговая площадка прошла в Мозыре. Мероприятие стало частью республиканского марафона «17 граней единства», проходящего в эти дни под эгидой республиканской общественной организации «Белая Русь». Общественно-политический марафон приурочен ко Дню народного единства и охватывает семнадцать крупнейших городов страны.

17 сентября Беларусь отметит День народного единства. Накануне праздника «Белая Русь» запустила общественно-политический марафон «17 граней единства». Сегодня мероприятие в рамках значимого проекта принимал Мозырь.

Суть проекта – дать возможность активистам в регионах высказать свою точку зрения по важным общественно-политическим вопросам. Кроме мозырян, в зале присутствовали гости из Калинковичей, Лельчиц и других городов белорусского Полесья. Много говорили о национальной идее белорусского государства, патриотизме, путях развития гражданского общества. Традиционно – акцент на сохранении исторической памяти. Формат мероприятия – диалоговая площадка. А значит, взять в руки микрофон мог каждый его участник. Звучали в этот день и поздравления с Днем народного единства.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ