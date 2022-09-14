Артисты мозырской студии циркового искусства «Арена» стали обладателями специального приза Цирка Америки и получили приглашение на гастроли

Артисты центра циркового искусства «Арена» приняли участие в 18-ом международном фестивале цирковых представлений, который прошел на солнечной Кубе.

Для артистов центра циркового искусства «Арена» Куба запомнится не как страна с прекрасными пляжами и тропическими лесами. Они проделали долгий и сложный путь, чтобы удивить зрителей и жюри своим захватывающим дух номером на 18-ом международном цирковом фестивале. Участие в конкурсной программе принимали артисты из 12-ти стран. 2-3 тренировки в день, тяжелая работа, несколько месяцев подготовки… Однако все сложности были не зря. Артистки «Арены» Ольга и Агата (девушки продемонстрировали номер «Эквилибр на стульях»), стали обладателями специального приза Цирка Америки и получили приглашение на гастроли. Белый аист – символ еще одного международного фестиваля, который принял артистов студии «Арена» по возвращению с жаркого острова. «Сожскі карагод» – 10-ый международный фестиваль, который проходит в Гомеле. Он собирает в городе над Сожем поклонников танца из многих стран. Теперь в конкурсной программе появилась цирковая номинация. Возможность продемонстрировать свое мастерство в особом виде искусства мозырские артисты не упустили. По итогам 3-х дневного фестиваля студия циркового искусства «Арена» заняла второе место. Сложные репетиции позади. Пришло время заслуженного отдыха. Но только для того, чтобы потом начать заниматься с новыми силами. Артисты центра циркового искусства уверяют – они еще не раз удивят своего зрителя!

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ