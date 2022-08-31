В Мозыре домашний агрессор облил супругу бензином и пытался поджечь

20 августа в милицию поступил звонок от жительницы деревни Мелешковичи. 40-летняя женщина просила о помощи: «Пьяный муж скандалит. Облил их и дом бензином». Недалеко от этой деревни находился участковый инспектор милиции, вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы они прибыли к дому сельчанки. На месте стало ясно, пьяный 41-летний мужчина находится в неадекватном состоянии. Он облил бензином себя, супругу, а в соседней комнате находились несовершеннолетние дети, 5 и 15 лет. На убеждения милиционеров никак не реагировал, и даже попытался зажечь спичку. Правоохранители мужчину блокировали, спички отобрали и надели наручники. За угрозу убийством возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже был судим за убийство.