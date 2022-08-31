С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
 
Рубрика: Новости

Очередных браконьеров задержали инспекторы охраны животного и растительного мира

31 августа 2022, 20:10

Под покровом ночи на лодке с 80-метровой сетью рыбачили житель Мозырского района и минчанин на пойменном водоеме реки Припять «Сколодина», и были пойманы с поличным. К этому времени браконьеры наловили почти 15 килограммов различной рыбы. Ее общая стоимость составила более 155 рублей, а вот вред, причиненный окружающей среде, согласно действующим нормам – более 4 тысяч на двоих. Это уже уголовное дело.
Также в доме жителя Мозырского района был обнаружен настоящий браконьерский арсенал: ставные сети, кастинговая сеть, 2 паука и прочее. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Комментарии запрещены
«