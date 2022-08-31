Под покровом ночи на лодке с 80-метровой сетью рыбачили житель Мозырского района и минчанин на пойменном водоеме реки Припять «Сколодина», и были пойманы с поличным. К этому времени браконьеры наловили почти 15 килограммов различной рыбы. Ее общая стоимость составила более 155 рублей, а вот вред, причиненный окружающей среде, согласно действующим нормам – более 4 тысяч на двоих. Это уже уголовное дело.
Также в доме жителя Мозырского района был обнаружен настоящий браконьерский арсенал: ставные сети, кастинговая сеть, 2 паука и прочее. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Очередных браконьеров задержали инспекторы охраны животного и растительного мира
Под покровом ночи на лодке с 80-метровой сетью рыбачили житель Мозырского района и минчанин на пойменном водоеме реки Припять «Сколодина», и были пойманы с поличным. К этому времени браконьеры наловили почти 15 килограммов различной рыбы. Ее общая стоимость составила более 155 рублей, а вот вред, причиненный окружающей среде, согласно действующим нормам – более 4 тысяч на двоих. Это уже уголовное дело.