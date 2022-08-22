Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в широкие массы

Госавтоинспекторы ищут все новые формы и методы работы, чтобы достучаться до детей и взрослых, убедить уважительно относится к Правилам, не только их знать, но и неукоснительно соблюдать. Доказательство тому – масштабная акция, которая прошла в минувшую субботу в городском парке. По такому случаю в Мозырь приехал единственный в республике автобус профилактики. С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий в Гомельской области погибли 4 ребенка, 1 из них был пешеходом, 3 – пассажиры. Причина трагедии всегда одна – это нарушение ПДД. Не зря говорят, что правила написаны кровью, поэтому профилактика – это важная составляющая работы Госавтоинспекции. Программа профилактического мероприятия получилась весьма насыщенной и яркой, в прямом значении этого слова. Игра «Ходилка», управление автосимулятором, разнообразные конкурсы с полезными подарками, выдача удостоверений юный велосипедист, а еще возможность весело и с разрешения взрослых похулиганить – разрисовать служебное авто. Нужное мероприятие поддержали спасатели и сотрудники Департамента охраны. Экспозиция амуниции, возможность примерить спецодежду, посидеть в служебном авто и посмотреть, как работает сирена. Профилактическая акция стала настоящим праздником, свою лепту внесли и байкеры. Все желающие могли посидеть на любом железном коне и опять запечатлеть это для своей фотоистории.