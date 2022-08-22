ДТП на трассе «Ельск – Наровля»

20 августа, примерно в 11:25. на 26 км автодороги «Ельск – Наровля» 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» по предварительной информации, отвлеклась на ребёнка, потеряла контроль над машиной, съехала на обочину, а затем в кювет, транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево. В результате ДТП женщина получила травмы, была госпитализирована. К слову, ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве, не получил никаких телесных повреждений!