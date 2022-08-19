В июле этого года в Мозыре неизвестный взломал замок автомобиля БМВ и похитил из багажника две банки технологической жидкости, а также набор инструментов и автомобильный аккумулятор, принадлежащие местному жителю. Машина была неисправна, хозяин ее не пользовался. Поэтому пропажу обнаружил только через несколько дней, сразу обратился в милицию. На месте происшествия работал судмедэксперт.
Он обнаружил и изъял следы пальца руки. Оказалось, это отпечаток жителя Мозырского района, 1985 года рождения. Мужчина был задержан сотрудниками милиции и впоследствии сознался в хищении имущества. Возбуждено уголовное дело.
Похитителя нашли по оставленным следам – результат проделанной судмедэкспертами работе
В июле этого года в Мозыре неизвестный взломал замок автомобиля БМВ и похитил из багажника две банки технологической жидкости, а также набор инструментов и автомобильный аккумулятор, принадлежащие местному жителю. Машина была неисправна, хозяин ее не пользовался. Поэтому пропажу обнаружил только через несколько дней, сразу обратился в милицию. На месте происшествия работал судмедэксперт.