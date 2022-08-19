Мозыряне отпраздновали Яблочный Спас

Сегодня, 19 августа, православная церковь празднует Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, в этот день последователи Христа узнали о том, что он – Сын Божий. Народное название – Яблочный Спас. В этот день сотни верующих мозырян пришли в главный Кафедральный собор, чтобы освятить яблоки. После освящения принято угощать всех плодами. Издавна считалось, что после этого ритуала дается целебная сила. С древних времен яблоко – символ богатства и достатка. До Яблочного Спаса плоды считались несозревшими и употреблять в пищу их было нельзя. Народные приметы говорят, что лето после Преображения заканчивается и постепенно осень вступает в свои права.