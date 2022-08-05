В рамках специального комплексного мероприятия «Арсенал» инспекторы охраны животного и растительного мира проводили рейд в Калинковичских лесах. Обнаружили неожиданную находку. На одном из деревьев висело гладкоствольное охотничье ружье. Стали искать хозяина оружия. Вскоре установили личность владельца – им оказался работник хозяйства, расположенного неподалеку. А уже в его доме инспекторов ожидало еще одно открытие – холодильник был заполнен мясом дикой косули. Документов ни на ружье, ни на охоту у мужчины не было.
Незаконно добыто более 11 килограммов мясо дикого животного. Ущерб природе составил 120 базовых величин, это 3800 рублей. Возбуждено уголовное дело. В прошлом году мужчина привлекался к административной ответственности, опять же за нарушение охотничьих правил.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Охотился с помощью незарегистрированного оружия и добыл косулю. В отношении жителя Калинковичского района возбуждено уголовное дело
В рамках специального комплексного мероприятия «Арсенал» инспекторы охраны животного и растительного мира проводили рейд в Калинковичских лесах. Обнаружили неожиданную находку. На одном из деревьев висело гладкоствольное охотничье ружье. Стали искать хозяина оружия. Вскоре установили личность владельца – им оказался работник хозяйства, расположенного неподалеку. А уже в его доме инспекторов ожидало еще одно открытие – холодильник был заполнен мясом дикой косули. Документов ни на ружье, ни на охоту у мужчины не было.