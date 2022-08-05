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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Охотился с помощью незарегистрированного оружия и добыл косулю. В отношении жителя Калинковичского района возбуждено уголовное дело

5 августа 2022, 18:46

В рамках специального комплексного мероприятия «Арсенал» инспекторы охраны животного и растительного мира проводили рейд в Калинковичских лесах. Обнаружили неожиданную находку. На одном из деревьев висело гладкоствольное охотничье ружье. Стали искать хозяина оружия. Вскоре установили личность владельца – им оказался работник хозяйства, расположенного неподалеку. А уже в его доме инспекторов ожидало еще одно открытие – холодильник был заполнен мясом дикой косули. Документов ни на ружье, ни на охоту у мужчины не было.
Незаконно добыто более 11 килограммов мясо дикого животного. Ущерб природе составил 120 базовых величин, это 3800 рублей. Возбуждено уголовное дело. В прошлом году мужчина привлекался к административной ответственности, опять же за нарушение охотничьих правил.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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