5 августа – последний день приемки учреждений образования к новому учебному сезону 2022 – 2023. Многочисленная делегация из представителей различных ведомств и структур тщательно обследует каждый объект и выносит общий вердикт. В 11 школе в эту ночь трудились до рассвета, чтобы закончить все штрихи. Для директора Евгении Воронович как для рачительной хозяйки важна каждая мелочь, ведь из мелочей складывается общая картина. За летние месяцы 11 школа преобразилась, до сих пор слышится запах краски. Блестят покрашенные полы, отремонтированные кабинеты уже в ожидании учащихся. Отдельная гордость – изостудия, кабинет педагогов-организаторов и полностью обновленный обеденный зал. Все выдержано в одном стиле. Тем не менее, каждое помещение со своей харизмой и аурой. Косметические преобразования – это дело общих рук. Директора, педагогов, техработников, родителей. Такая консолидация характерна для всех учреждений образования Мозырщины. Приемка – это финал многодневного кропотливого труда.
Глобальные работы, косметические ремонты, обновления оборудования, инвентаря, техники. У каждого учреждения образования были свои планы, приемка показала – их реализовали. В целом, прошлый учебный сезон был для мозырского образования весьма успешным, 7 выпускников получили стобалльные сертификаты по централизованному тестированию.
После приемки учреждения образования могут немного передохнуть. Впереди август – детям остается время набраться сил, а родителям – собрать ребенка в школу.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
5 августа – последний день приемки учреждений образования к новому учебному году
5 августа – последний день приемки учреждений образования к новому учебному сезону 2022 – 2023. Многочисленная делегация из представителей различных ведомств и структур тщательно обследует каждый объект и выносит общий вердикт. В 11 школе в эту ночь трудились до рассвета, чтобы закончить все штрихи. Для директора Евгении Воронович как для рачительной хозяйки важна каждая мелочь, ведь из мелочей складывается общая картина. За летние месяцы 11 школа преобразилась, до сих пор слышится запах краски. Блестят покрашенные полы, отремонтированные кабинеты уже в ожидании учащихся. Отдельная гордость – изостудия, кабинет педагогов-организаторов и полностью обновленный обеденный зал. Все выдержано в одном стиле. Тем не менее, каждое помещение со своей харизмой и аурой. Косметические преобразования – это дело общих рук. Директора, педагогов, техработников, родителей. Такая консолидация характерна для всех учреждений образования Мозырщины. Приемка – это финал многодневного кропотливого труда.