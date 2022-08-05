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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

5 августа – последний день приемки учреждений образования к новому учебному году

5 августа 2022, 18:45

5 августа – последний день приемки учреждений образования к новому учебному сезону 2022 – 2023. Многочисленная делегация из представителей различных ведомств и структур тщательно обследует каждый объект и выносит общий вердикт. В 11 школе в эту ночь трудились до рассвета, чтобы закончить все штрихи. Для директора Евгении Воронович как для рачительной хозяйки важна каждая мелочь, ведь из мелочей складывается общая картина. За летние месяцы 11 школа преобразилась, до сих пор слышится запах краски. Блестят покрашенные полы, отремонтированные кабинеты уже в ожидании учащихся. Отдельная гордость – изостудия, кабинет педагогов-организаторов и полностью обновленный обеденный зал. Все выдержано в одном стиле. Тем не менее, каждое помещение со своей харизмой и аурой. Косметические преобразования – это дело общих рук. Директора, педагогов, техработников, родителей. Такая консолидация характерна для всех учреждений образования Мозырщины. Приемка – это финал многодневного кропотливого труда.
Глобальные работы, косметические ремонты, обновления оборудования, инвентаря, техники. У каждого учреждения образования были свои планы, приемка показала – их реализовали. В целом, прошлый учебный сезон был для мозырского образования весьма успешным, 7 выпускников получили стобалльные сертификаты по централизованному тестированию.
После приемки учреждения образования могут немного передохнуть. Впереди август – детям остается время набраться сил, а родителям – собрать ребенка в школу.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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