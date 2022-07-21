В Мозырь Дмитрия Старостенко, генерального директора «Гомельоблавтотранса», привели обращения и жалобы. В последнее время их в Гомель, с ранее относительно благополучного в транспортном плане Мозыря, стало поступать непривычно много. Суть всей городской проблемы – в обращении Андрея Царенко. Машина у Андрея есть, вынуждено пересел на общественный транспорт. Вот тут-то и выяснил – график движения, указанный на остановке, не соблюдается, автобусы идут с опозданием, некоторые рейсы и вовсе отменяются. Андрей записался на прием, сформулировал вопрос, услышал ответ.
Проблема Мозыря – проблема всей области. Просто больше маршрутов, да и мозыряне привыкли, что по автобусам раньше можно было сверять часы. Минуты опоздания считались форс-мажором. Коронавирус, снижение пассажиропотока, износ автопарка, массовая нехватка водителей. Как следствие – сокращение рейсов.
Проблема появилась не в один миг, на исправление тоже понадобится время. Для начала, откорректируют расписание, изменят информационные таблички на остановках. Изменят некоторые маршруты. Реабилитационный план будут вырабатывать вместе с Гомелем.
Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Работа общественного транспорта, культура обслуживания и движения. Вопросы и проблемы мозырян сегодня выслушал гендиректор «Гомельоблавтотранса» Дмитрий Старостенко
В Мозырь Дмитрия Старостенко, генерального директора «Гомельоблавтотранса», привели обращения и жалобы. В последнее время их в Гомель, с ранее относительно благополучного в транспортном плане Мозыря, стало поступать непривычно много. Суть всей городской проблемы – в обращении Андрея Царенко. Машина у Андрея есть, вынуждено пересел на общественный транспорт. Вот тут-то и выяснил – график движения, указанный на остановке, не соблюдается, автобусы идут с опозданием, некоторые рейсы и вовсе отменяются. Андрей записался на прием, сформулировал вопрос, услышал ответ.