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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Работа общественного транспорта, культура обслуживания и движения. Вопросы и проблемы мозырян сегодня выслушал гендиректор «Гомельоблавтотранса» Дмитрий Старостенко

21 июля 2022, 18:32

В Мозырь Дмитрия Старостенко, генерального директора «Гомельоблавтотранса», привели обращения и жалобы. В последнее время их в Гомель, с ранее относительно благополучного в транспортном плане Мозыря, стало поступать непривычно много. Суть всей городской проблемы – в обращении Андрея Царенко. Машина у Андрея есть, вынуждено пересел на общественный транспорт. Вот тут-то и выяснил – график движения, указанный на остановке, не соблюдается, автобусы идут с опозданием, некоторые рейсы и вовсе отменяются. Андрей записался на прием, сформулировал вопрос, услышал ответ.
Проблема Мозыря – проблема всей области. Просто больше маршрутов, да и мозыряне привыкли, что по автобусам раньше можно было сверять часы. Минуты опоздания считались форс-мажором. Коронавирус, снижение пассажиропотока, износ автопарка, массовая нехватка водителей. Как следствие – сокращение рейсов.
Проблема появилась не в один миг, на исправление тоже понадобится время. Для начала, откорректируют расписание, изменят информационные таблички на остановках. Изменят некоторые маршруты. Реабилитационный план будут вырабатывать вместе с Гомелем.
Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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