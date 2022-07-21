С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

На вопрос «быть или не быть храму?» ответил представитель Туровской епархии

21 июля 2022, 18:30

Тема будущего строительства храма возле городской больницы продолжает волновать общественность. На вопрос «быть или не быть?» отвечает представитель Туровской епархии.
С иереем Александром Бушлековым мы встретились на том самом месте, где предполагается строительство храма святого благоверного князя Александра Невского. Общественные обсуждения по этому вопросу завершатся 27 июля.
Отец Александр наглядно показывает площадку, которую выбрали для возведения храма (она находится на въезде в лесопарковую зону). И продолжает отвечать на волнующие мозырян вопросы.
В будущем при храме планируется создать молодежный клуб, он должен будет прививать подрастающему поколению правильные ценности.
Еще раз напомним, общественные обсуждения по вопросу строительства храма святого благоверного князя Александра Невского на территории у лесопарка «Молодежный» продолжатся до 27 июля, включительно. Затем замечания и предложения от населения рассмотрят на архитектурно-градостроительном Совете Мозырского района.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

Комментарии запрещены
«
»