Тема будущего строительства храма возле городской больницы продолжает волновать общественность. На вопрос «быть или не быть?» отвечает представитель Туровской епархии.
С иереем Александром Бушлековым мы встретились на том самом месте, где предполагается строительство храма святого благоверного князя Александра Невского. Общественные обсуждения по этому вопросу завершатся 27 июля.
Отец Александр наглядно показывает площадку, которую выбрали для возведения храма (она находится на въезде в лесопарковую зону). И продолжает отвечать на волнующие мозырян вопросы.
В будущем при храме планируется создать молодежный клуб, он должен будет прививать подрастающему поколению правильные ценности.
Еще раз напомним, общественные обсуждения по вопросу строительства храма святого благоверного князя Александра Невского на территории у лесопарка «Молодежный» продолжатся до 27 июля, включительно. Затем замечания и предложения от населения рассмотрят на архитектурно-градостроительном Совете Мозырского района.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
На вопрос «быть или не быть храму?» ответил представитель Туровской епархии
Тема будущего строительства храма возле городской больницы продолжает волновать общественность. На вопрос «быть или не быть?» отвечает представитель Туровской епархии.