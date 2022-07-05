На бульваре Юности в районе домов №40 и 42 построят многофункциональное здание, где разместятся объекты торгового и бытового обслуживания. В настоящее время продолжаются общественные обсуждения архитектурно-планировочной экспозиции объекта. До 20 июля свои предложения и пожелания по объекту можно передать в отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. Цель проекта – улучшение торгового и бытового обслуживания населения региона.
Возле детской городской больницы в Мозыре появятся жилые дома со встроенными торговыми помещениями. Это совершенно новая концепция в строительстве, которую применит домостроительный комбинат. В проекте применят консольные перекрытия и ряд других технических новшеств. Всего на улице Интернациональной построят три двухподъездных 11-этажки. На крупнейшем строительном предприятии региона отмечают, меняются нормы, появляются новые материалы, приходят новые решения. На ДСК стараются идти в ногу со временем.
Многофункциональное здание и жилые дома новой концепции. Что построят в Мозыре в ближайшее время?
На бульваре Юности в районе домов №40 и 42 построят многофункциональное здание, где разместятся объекты торгового и бытового обслуживания. В настоящее время продолжаются общественные обсуждения архитектурно-планировочной экспозиции объекта. До 20 июля свои предложения и пожелания по объекту можно передать в отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. Цель проекта – улучшение торгового и бытового обслуживания населения региона.