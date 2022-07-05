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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Многофункциональное здание и жилые дома новой концепции. Что построят в Мозыре в ближайшее время?

5 июля 2022, 18:32

На бульваре Юности в районе домов №40 и 42 построят многофункциональное здание, где разместятся объекты торгового и бытового обслуживания. В настоящее время продолжаются общественные обсуждения архитектурно-планировочной экспозиции объекта. До 20 июля свои предложения и пожелания по объекту можно передать в отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. Цель проекта – улучшение торгового и бытового обслуживания населения региона.
Возле детской городской больницы в Мозыре появятся жилые дома со встроенными торговыми помещениями. Это совершенно новая концепция в строительстве, которую применит домостроительный комбинат. В проекте применят консольные перекрытия и ряд других технических новшеств. Всего на улице Интернациональной построят три двухподъездных 11-этажки. На крупнейшем строительном предприятии региона отмечают, меняются нормы, появляются новые материалы, приходят новые решения. На ДСК стараются идти в ногу со временем.

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