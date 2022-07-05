Что может быть хуже колорадского жука? Американская бабочка. Нашествие на Мозырщину «белой и пушистой»

Что может быть хуже колорадского жука? Американская бабочка. Огороды, приусадебные участки, зеленые кварталы улиц. Впервые американку заметили на Пхове еще несколько лет назад. В сети появились кадры. Вначале деревья, окутанные паутиной, мохнатые гусеницы на стенах домов, потом лысые до скелета растения. Довольно симпатичная, белая и пушистая, но это только на первый взгляд. На самом деле агрессор еще тот. Поедает все на своем пути. Действуют насекомые быстро. После него остаются лишь обглоданные ветки. В меню – более 230 позиций. Деревья, кустарники, травянистые растения. Но бабочка отдает предпочтение насаждениям в саду – плодовым культурам. Прожорливая, а еще очень плодовитая. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год, насекомое стремительно распространяется и представляет опасность прежде всего для садов.
Жизнь бабочки нескоротечна. Пережидает зиму в виде куколки, найдя себе укрытие от сезонной непогоды. Забирается в щели домов, в трещины на коре деревьев, в разломы веток и другие подходящие уголки. Насекомое выбирается из своего укрытия только весной, когда начинают цвести яблони. Основная активность приходится на май и июнь. Из времени суток предпочитает ночь, начиная летать после захода солнца.
Гомельская область сейчас практически полностью захвачена американской бабочкой. Жара, отсутствие осадков. Ореол обитания становится все больше.
Если вы заметили на своем участке это насекомое или результаты его работы, немедленно принимайте меры. К сожалению, все они кардинальные. Вырубить, а после сжечь.
На «американку» химия практически не действует, или не найдено еще то самое убойное средство. Вид нашими специалистами изучен мало. Соответственно, методов борьбы не так много. В интернете мы нашли информацию, что институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный в республике бактериальный препарат «Лепидоцид». Для полного уничтожения необходимо сочетать механический и химический методы: оставшиеся после обработки растений единичные гнезда срезать и сжигать. Кто знает, насколько у «американки» разыграется аппетит? Но то, что он отменный, это знают те, кто столкнулся с «белой и пушистой». Колорад, тля, медведека, теперь американка. Расслабляться садоводам-огородникам однозначно не стоит. Для сведения. Только за 2021 год площадь карантинной фитосанитарной зоны в Гомельской области из-за нашествия бабочки увеличилась более чем на 50 %. Карантин был введен в 11 районах.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Что может быть хуже колорадского жука? Американская бабочка. Нашествие на Мозырщину «белой и пушистой»
Что может быть хуже колорадского жука? Американская бабочка. Огороды, приусадебные участки, зеленые кварталы улиц. Впервые американку заметили на Пхове еще несколько лет назад. В сети появились кадры. Вначале деревья, окутанные паутиной, мохнатые гусеницы на стенах домов, потом лысые до скелета растения. Довольно симпатичная, белая и пушистая, но это только на первый взгляд. На самом деле агрессор еще тот. Поедает все на своем пути. Действуют насекомые быстро. После него остаются лишь обглоданные ветки. В меню – более 230 позиций. Деревья, кустарники, травянистые растения. Но бабочка отдает предпочтение насаждениям в саду – плодовым культурам. Прожорливая, а еще очень плодовитая. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год, насекомое стремительно распространяется и представляет опасность прежде всего для садов.