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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Елена Антихевич обращается к жителям Гомельской области с просьбой о помощи

8 июля 2022, 22:14

Помочь Роме можно любым удобным для вас способом:
Пополнив баланс номера МТС: +375292583817
Поделиться балансом — *363*375292583817*сумма#
Для международных переводов:
Qiwi
Номер кошелька: +375447521546
Открыт на маму (Антихевич Елена Александровна)
Карты:
Белагропромбанк —
5323 0800 9171 5475 до 08/23
(не именная, владелец Антихевич Елена Александровна)
Для России:
RU СБЕРБАНК
RUB: 5228 6005 4132 3244 до 05/24 VITALY ANTIKHEVICH
+79004721941
Беларусбанк — Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 721 — г. Мстиславль, ул. Интернациональная, 24; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:
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евро BY50AKBB31342000003830070000
Транзитный счёт: BY57AKBB38193821000280000000
Подробная информация о малыше и сборе средств – на официальной странице помощи Инстаграм, Одноклассники.

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