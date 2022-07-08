Помочь Роме можно любым удобным для вас способом:
Пополнив баланс номера МТС: +375292583817
Поделиться балансом — *363*375292583817*сумма#
Для международных переводов:
Qiwi
Номер кошелька: +375447521546
Открыт на маму (Антихевич Елена Александровна)
Карты:
Белагропромбанк —
5323 0800 9171 5475 до 08/23
(не именная, владелец Антихевич Елена Александровна)
Для России:
RU СБЕРБАНК
RUB: 5228 6005 4132 3244 до 05/24 VITALY ANTIKHEVICH
+79004721941
Беларусбанк — Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 721 — г. Мстиславль, ул. Интернациональная, 24; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:
BY Белорусские рубли
BY62AKBB31340000007770070000
RU российские рубли BY61AKBB31343000003530070000
доллары США BY30AKBB31341000004330070000
евро BY50AKBB31342000003830070000
Транзитный счёт: BY57AKBB38193821000280000000
Подробная информация о малыше и сборе средств – на официальной странице помощи Инстаграм, Одноклассники.
Елена Антихевич обращается к жителям Гомельской области с просьбой о помощи
Помочь Роме можно любым удобным для вас способом: