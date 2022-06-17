Тысяча роз для мозырян. Райский уголок от провайдера «Морс»

Красота города зависит от нас самих. В этом уверены в компании «Морс». Провайдер поддерживает любые добрые инициативы горожан, направленные на благоустройство, а еще собственным примером демонстрирует, как обычный и ничем не примечательный городской уголок можно превратить в настоящий оазис. Около пяти лет назад рядом с офисом «Морса» на Комсомольской высадили первые кусты роз. В цветник вложили много труда. В начале лета розы платят за заботу пышным цветением.