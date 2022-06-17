К 100-летию прокуратуры Беларуси. Памятная доска в честь почетного гражданина Мозыря, прокурора БССР, министра юстиции БССР Ивана Дмитриевича Ветрова установлена на фасаде здания прокуратуры района

В этом году прокуратура отмечает вековой юбилей. На Мозырщине уже стартовала плеяда поздравительных мероприятий. Накануне 100-летия, в Год исторической памяти на фасаде здания прокуратуры района открыли мемориальную табличку в честь советского государственного и военного деятеля Ивана Дмитриевича Ветрова. С 1940 по 1949 годы он был прокурором Белорусской ССР, в годы Великой Отечественной войны являлся одним из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Полесской области, в мирное время был назначен на должность Министра юстиции Белорусской ССР.

На торжественном мероприятии присутствовал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед. На данный момент прокуратура, помимо надзорных функций, занимается изучением фактов геноцида белорусского народа во время войны. Установка мемориальный доски в честь Ивана Дмитриевича Ветрова, который работал в органах прокуратуры и был одним из организаторов подпольного движения на Полесье объединяет два момента – 100 летний юбилей прокуратуры и Победу в Великой Отечественной.

26 июня в Беларуси отмечается 100-летие со дня образования органов прокуратуры. Открытие мемориальной доски представители районной администрации использовали, чтобы поощрить лучших работников, грамотами и благодарностями.

Иван Дмитриевич Ветров был почетным гражданином Мозыря, в его честь названа одна из улиц города. Теперь появилась мемориальная доска с его именем и заслугами. К ней дополнением стали живые алые гвоздики.