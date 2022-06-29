Туристический потенциал Наровлянского, Мозырского и Калинковичского района оценили участники выездного семинара. Его инициатор – Национальное агентство по туризму. Главная задача – показать, чем цепляет Полесский край. Чтобы в будущем отечественные туроператоры могли предложить этот маршрут своим туристам.
Принцип организаторов «впечатляешься сам, красочно рассказываешь другому» сработал на отлично.
Одна из познавательных локаций, которую интересно предложить туристам, — музей-мастерская Пушкаря. Здесь можно не только проследить историю жизни и творчества известного мастера. Но и лично прикоснуться к материалу.
Исторический, культурный, гастрономический, спортивный, промышленный. Каждый из этих видов туризма сегодня активно развивается в Беларуси. Мозырю и близлежащим городам есть, чем удивить.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Туристический потенциал Наровлянского, Мозырского и Калинковичского района оценили участники выездного семинара
Туристический потенциал Наровлянского, Мозырского и Калинковичского района оценили участники выездного семинара. Его инициатор – Национальное агентство по туризму. Главная задача – показать, чем цепляет Полесский край. Чтобы в будущем отечественные туроператоры могли предложить этот маршрут своим туристам.