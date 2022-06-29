Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере сохранения и использования историко-культурных ценностей обсудили участники областного семинара. Мероприятие прошло на гостеприимной мозырской земле.
Охрана историко-культурного наследия и законодательство в этой сфере – на повестке дня участников областного семинара. В Мозырь приехали представители Министерства культуры и работники сферы со всей Гомельщины. Вместе обсуждали возможности обновленного Кодекса о культуре, который начнет действовать уже в следующем году.
5610 историко-культурных ценностей сегодня находятся под охраной белорусского государства. 40 из них находятся на Мозырской земле. В том числе, исторический центр города, здание драмтеатра, комплекс бывшего монастыря цистерцианок и другие памятники археологии, архитектуры и истории.
С некоторыми объектами на Мозырской земле участники семинара познакомились во время экскурсии. На Кургане Славы возложили цветы в память о защитниках страны в годы Великой Отечественной Войны. На второй день семинара также запланирована поездка в деревню Юровичи Калинковичского района с посещением мужского монастыря и стоянки первобытного человека.
Охрана историко-культурного наследия и законодательство в этой сфере – на повестке дня участников областного семинара
Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере сохранения и использования историко-культурных ценностей обсудили участники областного семинара. Мероприятие прошло на гостеприимной мозырской земле.