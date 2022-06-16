Только за последнее время возбуждено 11 уголовных дел по факту мошенничества через Инстаграм. Сотрудники РОВД призывают к осторожности

Инстаграм – популярная площадка для продвижения товаров и услуг. Ее активно пользуются как добросовестные продавцы, так и мошенники. На данный момент в отдел милиции поступили десятки заявлений. Мозырянка хотела купить посуду, перечислила на банковский счет 200 рублей, осталась и без посуды, и без денег. Еще один якобы продавец бассейнов разбогател на 490 рублей за счет двух жителей Мозыря. Также зафиксированы факты взлома станиц, под видом реальных людей мошенники собирают деньги якобы на срочную операцию. Одна сердобольная мозырянка перечислила таким образом на лечение подруги 300 рублей. Правоохранительные органы призывают соблюдать меры предосторожности, прежде чем перечислить куда-либо деньги максимально проверьте информацию и постарайтесь получить гарантии, что она достоверна.