Руководство опытного лесхоза поддержало инициативу руководства 15 и 12 школ и предоставило рабочие места подросткам

Если кипучую энергию, неугомонность и инициативу директора 15 школа Сергея Трояна и директора 12 школы Константина Хомутовского дополнить поддержкой директора опытного лесхоза Александра Титка, то в итоге получиться школьный трудовой лагерь. 20 подростков 10 июньских дней будут работать в питомнике Слободского лесничества. Этот проект – пилотный. Его продолжение зависит от того, как проявят себя школьники. Первый день показал – физически работать весьма нелегко, но довольно весело. У педагогов свои, взрослые выводы. Труд подростков облагораживает, отвлекает от гаджетов, дарит новых друзей, а можно заняться арифметикой и подсчитать будущую пользу.

В питомнике Слободского лесничества работы хватит не на один школьный отряд. Пока работой подшефных довольны. Надеются, что кто-нибудь из нынешнего трудового десанта сделает выбор в пользу работы в лесном хозяйстве.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ