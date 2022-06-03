Танец – это любовь, выше которой ничего нет! Отчетный концерт представил танцевальный коллектив «Oneiss» под руководством хореографа Надежды Истоминой

Учебный год завершился не только в школах, но и в студиях, центрах искусств, учреждениях дополнительного образования. Отчетный концерт представил и танцевальный коллектив «Oneis»s под руководством хореографа Надежды Истоминой.

Танец – это любовь, выше которой ничего нет! В этом уверена молодой талантливый хореограф Надежда Истомина, которая третий год руководит танцевальным коллективом «Oneiss». Танцоры занимаются в Мозырском центре творчества детей и молодежи, выступают на городских площадках, участвуют в конкурсах и фестивалях.

Годовой отчетник прошел на сцене драматического театра. В зале – взволнованные родители, бабушки и дедушки, друзья, выпускники, почетные гости. Цветы, награды, благодарности, подарки. Всего было в избытке. А еще больше – танцев, драйва, задора и энергии от каждого танцора «Oneiss». За время танцевального шоу на сцене сменились десятки номеров. Разные стили, продуманное музыкальное сопровождение и, порой, очень неожиданные образы. Эпилогом стал совместный выход всех артистов. И даже такая большая площадка, как сцена драмтеатра, с трудом умещала всех. Эйфория и объятия вперемешку со слезами. Так завершился творческий учебный год для детей, у которых танец – это смысл жизни.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»