Мозырские экологи Всемирный день окружающей среды решили отметить на природе и с заботой о природе

Мозырские экологи Всемирный день окружающей среды, практически свой профессиональный праздник, решили отметить на природе и с заботой о природе. Акцию по наведению порядка провели в уникальном месте – заказнике «Мозырские овраги». Поддержать благое дело пригласили и ребят из 8 школы, тех, кто состоит в школьном лесничестве.

Любить природу, уважать, заботится о ней. Основные цели школьного лесничества. В 8 школе 25 ребят получают дополнительные интересно-познавательные биологические знания, участвуют в акциях по наведения порядка «Чистый берег», «Чистый водоем», высаживают деревья.

Заказник «Мозырские овраги» можно смело назвать произведением искусства, созданного самой природой. Уникальный ландшафт, редкие растения, животные, насекомые. Удивительные пейзажи, запахи и звуки. Оазис спокойствия, гармонии, умиротворения, расположенный среди городской суеты. Жаль, что после отдыха людей, даже в таком заповедном месте, остается мусор. Экологи и школьники навели порядок. Но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Этой акцией инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды хочет привлечь внимание горожан к экологическим проблемам.

Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, призван мотивировать людей бережно относится к тому, что вокруг нас, перестать относится к природе потребительски и задуматься о будущем.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ