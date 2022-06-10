Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали рыбака вне закона.

5248 рублей за 21 килограмм 200 граммов озерной рыбы. 164 базовые величины. В такую сумму был оценен вред окружающей среде, который причинил браконьер, житель Ельского района. Он рыбачил тремя сетями на водохранилище «Княжеборское». С поличным был задержан сотрудниками Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В действиях браконьера усматривались признаки уголовного преступления, поэтому на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. К слову, мужчина и раньше попадался на рыбалке вне закона. Привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Не так давно выплатил штраф, который составлял почти 6 тысяч рублей.