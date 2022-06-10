МОРС раздает цифровое телевидение всем бесплатно!

Почти полторы сотни самых популярных телеканалов в отличном качестве и управление одним нажатием кнопки на любом гаджете. Городской провайдер Морс меняет представление о телевидении. Компания приступила к тестированию новой версии цифрового TB. IP TV может установить каждый желающий, причем, абсолютно бесплатно.

Без спутниковых тарелок, приставок, дополнительных пультов и тянущихся по квартире проводов… Пауза, перемотка и отложенный просмотр. Провайдер нашего города Морс внедряет современную версию цифрового телевидения, которое технологически опережает функционально похожие сервисы.

140 самых популярных телеканалов, четкая картинка, звук и удобный интерфейс. В меню телеканалы разделены на тематические пакеты. Эфирные, новостные, детские и познавательные, каналы кино и музыки, развлекательные и, конечно, спортивные. Смотреть IP ТВ можно на любом гаджете, будь то планшет, ноутбук, смартфон или телевизор.

IP TV уже доступно для подключения. Пока еще в тестовом режиме, бесплатно, абсолютно для всех, независимо от провайдера.

Принять участие в тестировании IP TV может каждый. Для этого нужно скачать специальное приложение и следовать инструкции, которая размещена на сайте провайдера: mors.by. В случае возникновения вопросов или технических нюансов, компания готова оказать техническую поддержку. На сайте указаны номера для связи и контакты для отзывов и предложений. Бесплатное тестирование IPTV продлится до 3 июля.