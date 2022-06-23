Сегодня из-за ремонтных работ перекрыли движение по улице Притыцкого. Утром мозырянам пришлось экстренно менять маршруты

О том, что улицу Припыцкого закроют на ремонт, было известно и ранее. Но только вот сроки постоянно сдвигались. Состояние улицы называли «критической ямочностью». Асфальт возле остановки «Молодежная» не выдержал проверки на прочность. Автобусы и маршрутки вынуждены были высаживать и забирать пассажиров, не заезжая в специальный «карман». Много критики в социальных сетях, много жалоб и испорченных подвесок. Дорожники вырезали ямы и дело приостановилось. Автолюбители гадали, когда же наступит «час икс»? 23 июня дорогу перекрыли для транспорта. Объявление автопарка: «В связи с проведением дорожных работ с 23 июня и до окончания работ будет закрыто движение транспорта в период времени с 9 до 2 часов ночи. Движение автобусов городских маршрутов № 16, 20, 22 будет осуществляться через улицы Мира и Нефтестроителей. Движение автобусов маршрутов № 4, 14, 18 пройдет через Лельчицкий перекресток – ПМК -105 – школу № 13 – бульвар Юности. Движение автобусов городских маршрутов через остановочные пункты «м-н «Молодежный», «Торговый центр» и «Магазин «Лидер» осуществляться не будет. Сроки возобновления движения точно не указаны. Обозначено – до окончания.