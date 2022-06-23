Где эта улица, где этот дом? В районе стартовал конкурс по благоустройству и озеленению территорий. Заявки принимаются до 30 августа в Мозырском райисполкоме

Хозяев самых благоустроенных дворов и территорий вновь разыскивают на Мозырщине! Заявки на тематический смотр конкурс принимают до 30 августа. Принять участие в нем можно в нескольких номинациях: лучших по благоустройству и озеленению определят среди промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в торговой и строительной отрасли. Победителей назовут среди учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта. Но самые интересные и массовые номинации — «Лучшая придомовая территория дома товарищества собственников по благоустройству и озеленению территории» и «Дом образцового порядка». Заявки по ним может подавать любая организация собственников жилых домов, которые введены в эксплуатацию более трех лет назад. При подведении итогов обратят внимание на много деталей: от содержания фасадов до оригинальности малых архитектурных форм. Желающие участвовать в смотре-конкурсе могут обращаться в кабинеты 110 или 111 Мозырского райисполкома.