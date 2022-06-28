Площадь Ленина будет перекрыта для движения транспорта вечером 29 и 30 июня

Площадь Ленина будет перекрыта 29 и 30 июня с 17-00 до 19-00 в связи с проведением репетиций к праздничным мероприятиям, посвященных празднику Дня Независимости. Городские автобусы на это время изменят маршруты. 11-й, 16-й и 20-й будут ездить от площади Примостовой через улицу Рыжкова. «Девятка», 23-й и 24-й начинать движение – от площади Горького. «Восьмерка» заберет пассажиров до улиц Заслонова и Бумажкова на Примостовой, а в 5-й микрорайон поедет от площади Горького. Маршрут №4 поедет от площади Горького через Интернациональную, Мира, Пролетарскую и до Примостовой. Маршрут №14 – от Примостовой через Пролетарскую, Мира, Интернациональную до площади Горького. Отменяются рейсы автобуса №12 от Примостовой на 16.56, 17.44, 18.30 и от улицы Калинина на 17.10, 18.00 и 18.40.