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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Площадь Ленина будет перекрыта для движения транспорта вечером 29 и 30 июня

28 июня 2022, 18:33

Площадь Ленина будет перекрыта 29 и 30 июня с 17-00 до 19-00 в связи с проведением репетиций к праздничным мероприятиям, посвященных празднику Дня Независимости. Городские автобусы на это время изменят маршруты. 11-й, 16-й и 20-й будут ездить от площади Примостовой через улицу Рыжкова. «Девятка», 23-й и 24-й начинать движение – от площади Горького. «Восьмерка» заберет пассажиров до улиц Заслонова и Бумажкова на Примостовой, а в 5-й микрорайон поедет от площади Горького. Маршрут №4 поедет от площади Горького через Интернациональную, Мира, Пролетарскую и до Примостовой. Маршрут №14 – от Примостовой через Пролетарскую, Мира, Интернациональную до площади Горького. Отменяются рейсы автобуса №12 от Примостовой на 16.56, 17.44, 18.30 и от улицы Калинина на 17.10, 18.00 и 18.40.

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