С 22 июня в Гомельской области проходят плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Проводится они в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2021/2022 учебном году. Во время командно-штабных учений отрабатываются вопросы мобилизационной и боевой готовности военных комиссариатов. Поэтому из запаса для укомплектования были призваны офицеры, солдаты, сержанты.
Место дислокации – военный комиссариат. На его базе проводятся занятия, которые направлены на восстановление знаний и навыков для военнослужащих, призванных из запаса. С целью отработки навыков по стрельбе произведено вручение оружия.
Мобилизационные учения проходят согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основной задачей является оценка степени готовности госорганов, военных комиссариатов, организаций к выполнению задания по мобилизации населения в случае необходимости. Военный комиссар акцентировал внимание, что пугаться повесток не стоит. Таким образом, во время учений проверят контрольную явку: в воинские части военнообязанных направлять не будут.
На Мозырщине продолжаются плановые мобилизационные учения. Один из этапов – вручение оружия
С 22 июня в Гомельской области проходят плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Проводится они в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2021/2022 учебном году. Во время командно-штабных учений отрабатываются вопросы мобилизационной и боевой готовности военных комиссариатов. Поэтому из запаса для укомплектования были призваны офицеры, солдаты, сержанты.