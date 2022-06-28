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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

На Мозырщине продолжаются плановые мобилизационные учения. Один из этапов – вручение оружия

28 июня 2022, 18:37

С 22 июня в Гомельской области проходят плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Проводится они в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2021/2022 учебном году. Во время командно-штабных учений отрабатываются вопросы мобилизационной и боевой готовности военных комиссариатов. Поэтому из запаса для укомплектования были призваны офицеры, солдаты, сержанты.
Место дислокации – военный комиссариат. На его базе проводятся занятия, которые направлены на восстановление знаний и навыков для военнослужащих, призванных из запаса. С целью отработки навыков по стрельбе произведено вручение оружия.
Мобилизационные учения проходят согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основной задачей является оценка степени готовности госорганов, военных комиссариатов, организаций к выполнению задания по мобилизации населения в случае необходимости. Военный комиссар акцентировал внимание, что пугаться повесток не стоит. Таким образом, во время учений проверят контрольную явку: в воинские части военнообязанных направлять не будут.

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