В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 5 июля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области. Во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.
Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
КГК Гомельской области проведет «горячую линию» 5 июля по вопросам своевременной выплаты зарплаты
В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 5 июля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области. Во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.