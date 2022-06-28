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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Более 36 тысяч единиц незадекларированного товара было выявлено Гомельскими таможенниками

28 июня 2022, 18:29

Крупная партия незаконно перемещаемых товаров была выявлена работниками Гомельской таможни: более 36 тысяч единиц товаров народного потребления не были заявлены в товаросопроводительных документах. Так, по результатам проведения таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Китая в Республику Беларусь в контейнере, таможенниками было установлено, что среди товаров, указанных в транзитной декларации, в транспортном средстве перемещались также и незадекларированные в установленном порядке товары. Большую часть таких товаров составили светильники (более 6 тысяч штук), шерстяная нить в клубках (около 25 тысяч штук) и панамы (более 3,5 тысяч штук). Также, среди прочего, были выявлены сумки женские, чехлы для гитары, воздушные шары и магниты в общем количестве около 1,5 тысяч единиц. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 37 тысяч белорусских рублей. Гомельской таможней начат административный процесс по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи  15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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