Более 36 тысяч единиц незадекларированного товара было выявлено Гомельскими таможенниками

Крупная партия незаконно перемещаемых товаров была выявлена работниками Гомельской таможни: более 36 тысяч единиц товаров народного потребления не были заявлены в товаросопроводительных документах. Так, по результатам проведения таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Китая в Республику Беларусь в контейнере, таможенниками было установлено, что среди товаров, указанных в транзитной декларации, в транспортном средстве перемещались также и незадекларированные в установленном порядке товары. Большую часть таких товаров составили светильники (более 6 тысяч штук), шерстяная нить в клубках (около 25 тысяч штук) и панамы (более 3,5 тысяч штук). Также, среди прочего, были выявлены сумки женские, чехлы для гитары, воздушные шары и магниты в общем количестве около 1,5 тысяч единиц. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 37 тысяч белорусских рублей. Гомельской таможней начат административный процесс по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.