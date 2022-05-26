В Мозыре мужчина торговал насваем. Изъято более 12 кг товара

24 мая в Мозыре оперативники наркоконтроля РОВД задержали 31-летнего местного жителя на съемной квартире с насваем. Поводом для посещения послужила информация от гражданки райцентра. Она возмущённо сообщила в милицию, что с балкона многоэтажного дома, который находится около детского сада, торгуют некурительным табаком. На съемной квартире правоохранители нашли 12,685 килограмма жевательного зелья, расфасованного в 359 полимерных зип-пакетов, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Весь товар предназначался для продажи жителям города. Бизнесмен, если оценивать рыночную стоимость изъятого, не досчитался выручки более чем в тысячу рублей. В отношении мужчины начат административный процесс за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания. Назначена экспертиза изъятого.