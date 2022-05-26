Контроль за качеством работы объектов торговли и общественного питания. В 94% случаев выявлены нарушения

Продолжается и контроль за качеством работы объектов торговли и общественного питания. За 4 месяца мониторингу со стороны Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии подверглись 85 магазинов, кафе и рыночных торговых мест.

О грубых нарушениях на объектах торговли и общественного питания рассказали в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии. За январь-апрель этого года под надзор попали 85 магазинов, кафе и рыночных торговых мест. На 80-ти из них (а это 94%!) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам надзорных мероприятий вынесено 18 требований о запрете реализации 284 кг продуктов! Только в апреле выявлено 9 случаев, когда потребителю предлагалась просроченная продукция, без маркировки или без документов. В большинстве речь идет о магазинах, которые находятся в сельской местности.