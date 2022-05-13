В Гомельской области при пожарах в экосистемах с начала года погибли 7 человек. Очередной трагический случай произошел 11 мая в Калинковичском районе

С начала 2022 года в Гомельской области зафиксировано 823 пожара в природных экосистемах — 770 травы и кустарника, 42 лесных и 11 торфяных пожаров. На таких пожарах погибли 7 человек, 3 получили травмы, сообщили в областном управлении МЧС. Одна из трагедий случилась 11 мая в Калинковичском районе. В 14.07 на пульт 101 поступила информация: горит трава в д. Слободка по ул. Ленина в районе МТФ. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили на участке выгоревшей травы сильно обгоревшее тело мужчины (1979 г.р.) — местного, который проживал один. Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил траву и кустарник на площади 0,35 га. Причину произошедшего, обстоятельства гибели мужчины устанавливают. Работают оперативные группы Калинковичского РОСК и Калинковичского РОВД. В МЧС отметили, что с потеплением многие хозяева продолжают наводить порядок на приусадебных участках. Из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности происходят пожары, в том числе и с гибелью людей. Спасатели обратили внимание и на то, что для некоторых людей привычно выбросить непотушенный окурок в поле, на дороге, в форточку автомобиля на обочину с сухой травой или в лес. А это тоже может привести к возгоранию. «Ни в коем случае нельзя оставлять горящий огонь без присмотра. Если вы увидели, что горит трава, не проходите мимо. Траву, которая только начала гореть, вы сможете потушить сами. Если понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удается, немедленно сообщите о случившемся спасателям и как можно быстрее покиньте место пожара», — рекомендовали в МЧС.