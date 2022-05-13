Появились интерактивные карты свободных мест в детсадах по всей Беларуси. В Мозыре к проекту присоединятся в самое ближайшее время

Информация о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования шести областей и Минска располагается на главной странице сайта Минобразования. Министром образования было дано поручение визуализировать полную и достоверную информацию о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования. Первым это поручение выполнил Минск – создал интерактивную карту, где клик на любое учреждение дошкольного образования позволяет ознакомиться с информацией о наличии или отсутствии свободных мест в этом учреждении. При этом если свободные места в саду есть, ресурс дает возможность узнать, в каких возрастных группах. Пока на сайтах Брестского, Гомельского и Гродненского облисполкомов содержатся ссылки на интерактивные карты, которые размещены на сайтах их районов. Единые интерактивные карты всех областей Беларуси по столичному образцу будут полностью готовы к 1 июня. Информация в них будет обновляться 5-го числа каждого месяца. В Мозырском отделе образования работа над интерактивной картой наличия свободным мест в дошкольных учреждениях района подходит к завершению. Начальник отдела образования Лариса Попкова сообщила, что информация на мозырской карте будет обновляться на первоначальном этапе два раза в месяц к средам. Именно в этот день идет прием граждан по вопросам дошкольного образования. Когда родители к примеру, придут на прием, захотят встать на учет или получить направление в какой-либо из детских садов, у специалиста будет возможность найти учреждение дошкольного образования и посмотреть, есть там свободные места или нет. Мозырская карта будет размещена на сайте отдела образования, исполкома, гомельского облисполкома, Министерства образования. Стоит отметить, что вопрос не новый. Интерактивные карты есть на сайтах всех ДУ района. А к первому июня они будут систематизированы в одну общую карту, отражающую ситуацию с наличием мест по всей Мозырщине.