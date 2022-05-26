Торговый центр «Бобровский» приглашает модников и модниц на показ летней коллекции. Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Вход для всех – бесплатный.

Ярко провести учебный год! И встретить каникулы во всеоружии! 29 мая в торговом центре «Бобровский» пройдет модный показ летних коллекций. Вас ждет настоящий праздник стиля и красоты. В программе – три выхода дефиле юных моделей. Лучшие образы для показа составлены профессиональным стилистом! Между дефиле — шоу Зеркальных людей и шоу Сладкой ваты, много танцев и музыки. Приходите на показ всей семьей! Будет интересно! Начало 29 мая в 13.00. Мероприятие бесплатное!