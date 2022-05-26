Лето с пользой. К работе в городской больнице приступил первый студотряд учащихся Мозырского медицинского колледжа

Лето с пользой. К работе приступил первый студотряд из 5 учащихся Мозырского медицинского колледжа. Будущие помощники врачей-акушеров и медсестры на практике смогут познакомиться с нюансами профессии и получить свою первую заработную плату.

Это будущие помощники врачей – фельдшеры, акушеры и медсестры, а ныне учащиеся Мозырского медицинского колледжа. сейчас проходят инструктаж. Ведь на ближайший месяц они станут полноценными работниками Мозырской городской больницы, пока в качестве санитаров. С 23 мая начал работать первый студотряд медколледжа. Екатерина Любимова уже отдежурила свою первую смену. Чтобы стать хорошим специалистом, полностью погрузиться в профессию, нужно пройти весь путь, начиная с азов, с начала начал. Для ребят – это хороший опыт, возможность теорию приложить к практике. В свою очередь опытные медработники радушно встречают своих будущих коллег.

Появление этого студотряда стало возможным при тесном сотрудничестве трех структур – учреждения образования, учреждения здравоохранения и общественной организации, главная задача которой помочь молодым и амбициозным самовыражаться и всячески развиваться, БРСМ.

Попасть в студотряд было непросто. Всего 5 мест. Поэтому выбирали лучших из лучших. Студотряды, сформированные из учащихся медицинского колледжа, будут работать в городской больнице на протяжении всего лета.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ