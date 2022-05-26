Тема охраны труда остается в приоритете у проверяющих служб. Только за январь-апрель этого года на предприятиях Мозырщины тяжело травмированы 4 работника

Тема охраны труда, по-прежнему, остается в приоритете у проверяющих служб. Только за январь-апрель этого года на предприятиях Мозырщины тяжело травмированы 4 работника. Накануне мобильная группа райисполкома побывала на строительных площадках, находящихся в черте города. О результатах визита – наш следующий сюжет.

Специалисты всех служб готовы принимать решительные меры при несоблюдении правил техники безопасности, требований охраны труда, санитарно-гигиенических и пожарных норм на предприятиях Мозырского района. И о характере проверки на строительных объектах можно судить по составу участников мобильной группы. Общая работа представителей райисполкома, Департамента охраны труда, эпидемиологов, пожарной инспекции и средств массовой информации, — признак того, что речь будет идти как об успехах и достижениях, так и о проблемах. С последними, в большом количестве, мобильная группа столкнулась на стройке по улице Гагарина. Здесь должен появиться большой торговый комплекс. Правда, даже первая линия обзора стройплощадки вызвала много вопросов

Отвечать за нарушения руководству организаций – и заказчику, и подрядчику, — придется по всей строгости. В этом же микрорайоне ведется активная жилая застройка. Силами домостроительного комбината возводятся две панельные многоэтажки. Условия работы на площадке мобильная группа изучает повторно. Общий вердикт – результат есть, но есть и нюансы. По словам специалистов, самой частой проблемой была и остается банальная халатность сотрудников разного уровня – от рабочих до вышестоящих должностных лиц.

За 4 месяца этого года на производстве были тяжело травмированы 4 работника. В 3х случаях инцидент с крайне неприятными последствиями произошел по вине пострадавших. В одном – установлена вина должностных лиц.

Пострадавшие на производстве признают, цена допущенной ошибки в вопросе безопасности труда бывает очень высокой. И случай на «Вудреве» — тому подтверждение. Не допустить повторения таких историй – общая задача и проверяющих, и проверяемых.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ