«Полесская зорачка» на юбилейном концерте пионерии в Москве

В Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся Торжественный вечер, посвящённый 100-летию Всесоюзной пионерской организации, в котором приняли участие делегация Гомельской области, в том числе и мозыряне. Это детский ансамбль «Палеская зорачка» и представители районной организации Белорусского союза женщин.

Получив приглашение на вечер-концерт, посвященный 100-летию пионерской организации, который должен был состояться в Москве в Доме Союзов, руководитель ансамбля «Палеская зорачка» Елена Руденко не удивилась. Ведь выступали на прошлом юбилее, 95-летии, со многими именитыми гостями знакомы лично. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов мозырских юных артистов встречал как родных. Об участии в нынешнем мероприятии, и в целом, о визите в столицу России, о новых друзьях и встречах со старыми знакомыми, у мозырян остались только самые теплые воспоминания и самые позитивные эмоции.

Представлять в творческом плане Мозырь, Гомельщину, да и всю Беларусь – большая ответственность. Впрочем, Елене Петровне Руденко, руководителю коллектива, к ней не привыкать. Блистали в Америке, в Японии, объездили всю Европу. Учитывая прошлый опыт, композицию готовила такую, чтобы зрители сказали очередное «Вау» и как всегда провожали овациями. Так все и получилось. В танце лирика гармонично менялась динамикой. Фурор был у 5-летней Капитолины. Ей досталась ключевая роль – парящий журавлик. А вся композиция называлась «Белорусские васильки». Не случайно. Этот цветок – главный символ Белорусского союза женщин, делегаты которого от Гомельской области, были в числе приглашенных. Кстати, не успели еще белорусские маленькие артисты добраться из Москвы до родного Мозыря, как стали поступать новые заманчивые предложения. Концерты ансамбля «Палеская зорачка» хотят провести в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ