Сертификат ИСО СТБ — 22000. Очередное подтверждение качественной работы пришло сегодня на совхоз-комбинат «Заря»

Сегодня в совхоз-комбинат «Заря» пришло очередное подтверждение. Предприятие – лучшее в регионе, здесь работает команда единомышленников и, конечно же, вся выпускаемая продукция идет со знаком качества.

Рабочее утро понедельника для аппарата управления совхоз-комбината «Заря» началось как обычно с планерки. Но на нее директор Олег Слинько пришел вместе с директором Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации Владимиром Ярцем. Повод более чем приятный – Владимир Григорьевич приехал, чтобы лично вручить главное доказательство состоятельности предприятия – сертификат ИСО СТБ -22000.

Сертификат ИСО СТБ -22000 – знак качества. Потребитель качество продукции Зари может оценить на полках фирменных магазинов. Качество продукции Зари на локальном рынке Гомельщины общеизвестно и практически бесспорно. Наличие сертификата ИСО СТБ -22000 расширяет понятие. Пересмотр и стандартизация всех процессов, касающихся планирования, производства, закупок, сбыта, безопасность, охрана труда. Сегодня на Заре регламентировано и разложено по полочкам буквально все, существует строгий порядок и ответственность работников за выполняемую работу.

Ответ на вопрос, что же такое качество – у каждого свой. И измеряется он не только техническими параметрами, европейскими стандартами и сертификатами соответствия. В жестких рамках под диктовку времени остается место простой, на первый взгляд, формуле, которая, без преувеличения, и становится формулой успеха.

За получением сертификата – труд нескольких лет, сотен человек, десятки томов различной документации. По словам директора Олега Слинько, сертификат – это не только очередная победа. ISO теперь требует вести процесс непрерывного улучшения. Как говорится, хочешь — не хочешь, но ты должен двигаться вперед.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ