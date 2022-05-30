Команда лайнера «Лицей» отправляется в большое плавание. Выпуск-2022

В Мозырском государственном лицее каждую линейку стараются сделать особенной. Последний звонок 2022 не стал исключением. Обыграли морскую тематику. Лайнер «Лицей» отправляется в большое плавание, ведущие, соответственно, в морской форме, рядом сплоченная команда – грамотные педагоги, родители и мотивированные на достижения учащиеся. Все вместе под управлением капитана Инны Лагун путешествуют по миру знаний и параллельно открывают новых звезд, а это 100 балльники по централизованному тестированию, победители олимпиад и соревнований различного рода уровню.

Мозырский лицей – это уже многие годы образовательный бренд не только района, но и области. Процент поступления в высшие учебные заведения, причем, не только Беларуси, более 95 процентов. На нынешних будущих филологов, правоведов, математиков, биологов тоже возлагаются большие надежды.

Заместитель начальника Мозырского ГРОЧС Владимир Стрельченя в прошлом тоже выпускник лицея. Сейчас быть в качестве почетного гостя на последней линейке – особо приятная миссия.

Много поздравлений, напутствий, благодарностей, и устных, и выраженных в дипломах и грамотах, много улыбок, аплодисментов, подарков и цветов. Много песен, танцев, флешмобов. Это лишь краткая характеристика последнего звонка в лицее.

Один из самых трогательных моментов – вальс выпускников. У лицея традиционно два танца, первый – исключительно танцуют выпускники, а второй – с педагогами, родителями, гостями.

Последний звонок тоже особенный. Церемония зрелищная и многочисленная.

Очередной последний звонок в лицее… Для этих ребят начинается интересный, в тоже время ответственный и напряженный период – экзамены, централизованное тестирование, выпускной, а после вступительная кампания.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ