Суд Мозырского района начал рассматривать уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропов в составе преступной группы. На скамье подсудимых – 17-летний курьер интернет-магазина.

Очередное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего наркокурьера начали рассматривать в суде Мозырского района. На скамье подсудимых – молодой парень. На момент задержания в январе этого года, ему едва исполнилось 17 лет. К этому времени он уже успел попробовать наркотики на вкус, и выбрал «ближайший» к своему увлечению способ заработка – стал закладчиком. Стаж работы составил всего один день. На второй, с тремя граммами мефедрона в кармане, был задержан оперативниками. Время до суда юный наркокурьер провел под стражей. Обвинение ему предъявлено по части 4-й статьи 328 Уголовного Кодекса. Минимальный срок наказания по которой – 10 лет лишения свободы.