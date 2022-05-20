Мозырянка Анастасия Гарбар – лучший пионер Беларуси. Об итогах конкурса стало известно во время празднования 100-летия пионерского движения в Минске.

На главной сцене смотра-конкурса «Лидер года» встретились лучшие пионеры из шести областей и Минска. Они презентовали свой сценический талант членам жюри. Юные лидеры представили визитку и «Тик-Ток портфолио», участвовали в конкурсах «IQ-презентация» и «Талент». Всех участников наградили дипломами в различных номинациях. Лучшей пионеркой страны стала ученица средней школы №11 Мозыря Анастасия Гарбар, которая получила Гран-при и нагрудный знак «Всегда готов!».