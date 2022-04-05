В Беларуси весной планируют высадить более 28 тыс. га леса

Лесные хозяйства приступили к высадке новых лесных культур. С начала года в стране создано более 6,5 тыс. га лесных насаждений. Нынешней весной лесоводы планируют высадить более 28 тыс. га сосны, березы, дуба и провести дополнение на площади свыше 20,5 тыс. га. Каждый год в республике высаживают не менее 30 тыс. га леса. При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В Мозыре возобновить лесной фонд можно будет 16 апреля в рамках недели леса. Заявки на участие принимают в Мозырском опытном лесхозе.