Художник Виктор Крицкий и фотохудожник Александр Зозуля представили свои экспозиции

В выставочном зале Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода прошло открытие сразу двух выставок. Художника Виктора Крицкого и фотохудожника Александра Зозули.

Стены художественной галереи Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода никогда не бывают пустыми, их украшают работы мозырских мастеров, яркие, оригинальные, творческие, выставка сменяет выставку. Апрель этого года не стал исключением. В галерее открылись сразу две экспозиции. На мероприятии было много людей творческих. Художники, фотографы. Пришли поддержать коллег по творческому цеху художника Виктора Крицкого и фотографа Александра Зозули. Обе экспозиции, живопись и фотография, гармонично дополняют друг друга. Виктор Крицкий свои картины объединил одной темой – «Мой родны кут». Этим все сказано. Знакомые, родные пейзажи через краски и творческое восприятие автора. Сочные работы, как точно охарактеризовали их зрители, насыщенные мазки, эмоции, настроение. Как и любой художник, Виктор Крицкий, постоянно проходит творческую трансформацию, экспериментирует, ищет новые пути. Родные пейзажи это, конечно, его узнаваемая фишка, но сейчас автор работает над философским циклом. Фотограф Александр Зозуля назвал свою выставку «Под мирным небом». Экспозиция объединяет фотоработы, сделанные в разное время. Необычные, оригинальные, Александр Зозуля практически никогда не разлучается с фотоаппаратом, чтобы уловить, запечатлеть момент, чтобы поделиться им со всеми. Одна из его любимых работ, которая была удостоена многочисленных наград, носит название «Пути человеческие». Александр Зозуля считает, что удачный кадр можно сделать в любую пору года, но его любимое время суток – это утро, когда все просыпается, оживает. В фотофиксации окружающего мира есть место творчеству, главное, с какого ракурса посмотреть на мир. Через объектив фотоаппарата Александр Зозуля делится своими эмоциями и переживаниями. Выставки художника Виктора Крицкого и фотографа Александра Зозули пробудут в художественной галерее дворца культуры Мозырского НПЗ до конца апреля. С творчеством мастеров могут ознакомиться все желающие.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ