Заседание Совета ректоров вузов Гомельщины прошло на базе Мозырского государственного педагогического университета

В педагогическом университете – своеобразная презентация факультетов. Достижения, научные разработки, оригинальные работы по дереву, из бумаги, металла, спортивные кубки, медали, рассказы, песни, здесь были даже студенты в военной форме советских лет. Каждый факультет свои достижения, накопленный опыт старался за максимально короткое время преподнести в самом выгодном свете. Ведь о себе рассказывали ректорам всех Вузов Гомельщины. Руководители высших заведений области в гости к коллегам приезжают постоянно. И цели визитов – отнюдь не праздные. Взаимодействие учреждений высшего образования и белорусской православной церкви – на это был сделан акцент во время нынешнего заседания. Тут у Мозырского педагогического есть внушительные наработки. Сотрудничеству православному и светскому уже не один год. С 2014 года в университете проводятся туровские епархиальные образовательные чтения. Причем с каждым годом обхват участников расширялся и в прошлом году они были включены в программу сотрудничества на 2021 на 2025 годы между министерством образования и белорусской православной церковью. Посеять семя добра и веры – задача и ВУЗа, и церкви. На встрече обсуждали подходы к идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Как взаимодействовать со студентами и выпускать из вузов не только профессиональных специалистов, но и достойных граждан? Вызовы современного мира показали, что вопрос назрел, а старые подходы к новому поколению уже не применимы. Совет прошел в форме дискуссии и обсуждений. По итогу заседания участники обменялись мнениями, мозыряне выслушали предложения коллег.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ