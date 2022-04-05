Весна – лучшее время, чтобы заняться зеленым дизайном территории

Весенний период – лучшее время, чтобы заняться зеленым дизайном дворовой территории. Именно большое количество деревьев всегда отличало Мозырь от других городов. Питомник Мозырского лесхоза – эпицентр зеленого строительства. Здесь выращиваются и будущие леса, и декоративные культуры.

Вот это мохнатое покрывало – маленькие елочки. Их выращивают из семян вот в таких кассетах. Здесь есть сосна, дуб, береза, ольха… Но чтобы все эти черенки стали узнаваемыми деревьями, потребуется время. Отдельный вид деятельности питомника – выращивание декоративных растений. Около 40 видов хвойных и лиственных пород и еще десятки их разновидностей с закрытой корневой системой и из открытого грунта. Приживаются здешние растения почти в ста процентах случаев, если, конечно, при посадке соблюсти все требования. Вот этот участок питомника называют маточным отделением. Оно служит основным источником семян и черенков. Здесь, глядя на «родителей», можно определиться и с тем, какие именно культуры нравятся больше всего. У мозырян спросом пользуются и традиционные клены, и уже привычные туи, и заморские спиреи. Стоимость посадочного материала зависит от его возраста. Чем старше деревце или кустарник, тем, соответственно, дороже. Хвойные растения с закрытой корневой системой обойдутся в сумму от 8 до 15 рублей. Лиственные стартуют от пяти.

Если вы уже построили дом или квартиру, то пора приступать к следующему этапу – посадить дерево. Специалисты говорят, сейчас для этого – самое время.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ