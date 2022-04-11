Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 8 районах Гомельской области, в том числе и в Мозырском

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 8 районах. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Чтобы не допустить осложнения оперативной обстановки и предупредить возникновение лесных пожаров, принято решение о запрете на посещение лесов в Брагинском, Гомельском, Жлобинском, Лоевском, Калинковичском, Мозырском и Наровлянском районах. Ограничения на посещение лесов действуют в Речицком и Хойникском районах. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.