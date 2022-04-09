Внимательное отношение к родному городу. 9 апреля мозыряне вышли на районный субботник. Максимальное внимание – озеленению и наведению порядка в знаковых местах. Самые яркие кадры прошедшей субботы – в нашем репортаже.

Сменив офисные костюмы на удобную одежду, сотни мозырян вышли на районный субботник. Чтобы чистой и уютной стала каждая городская улица, работали большими группами на отведенных территориях. Педагоги и воспитатели трудились в новом микрорайоне: убирали мусор и прошлогоднюю листву со склонов и лестниц вокруг детского сада №41. Строители с присущей им точностью и планами в руках озеленяли внутренний двор детского сада №42.

За представителями отдела спорта райисполкома – участки возле спортивных зданий и сооружений. От сухой листвы, мусора и веток очищали территорию у стадиона в переулке Березовый и переулок Школьный. Говорят, субботник – хороший способ совместить приятное с полезной физнагрузкой.

Работники культуры приводили в порядок велодорожку, известную также, как «Тропа здоровья». Место – популярное среди любителей пеших и велопрогулок.

В парке микрорайона «Заречный» высадился детский десант. Воспитанники Мозырского центра творчества детей и молодежи вместе с педагогами поддержали республиканскую акцию «Кто, если не мы». Поддержали молодое поколение в стремлении жить в чистом и красивом городе коммунальные службы. Работники Жэу№6 помогали вывозить собранный мусор и вешать скворечники для птиц.

Работники еще одной коммунальной службы – водоканала, — убирали территорию старого городского кладбища. Наведение порядка здесь особо актуально перед предстоящими большими церковными праздниками.

Современный субботник уже мало напоминает своего предшественника советских времен: экологичность, чистоплотность, забота об окружающей среде – тренды, помогающие оставаться внимательными к родным местам. Место особой, исторической, памяти – Курган Славы. Территорию мемориального комплекса, уже по традиции, убирает руководство района и сотрудники Мозырского райисполкома.

Часть мозырян субботник провели на своем рабочем месте, собирая средства на благую цель: поддержку районной системы здравоохранения. После масштабной уборки 9 апреля еще активнее продолжатся мероприятия месячника по благоустройству. Он на Мозырщине проходит до конца месяца. Стать активным участником глобальной акции по превращению родного города в самый чистый и красивый может каждый наш зритель. Для начала, соблюдая правило «Не мусори там, где живешь».